„Roza Cercetașilor”, câștigată de Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” este din nou, caștigatoarea locului intai la clasamentul general, in cadrul competiției militare de cercetare „Roza Cercetașilor”. In perioada 11-15 septembrie a avut loc, la Buzau, competiția militara de cercetare „Roza Cercetașilor”, faza pe divizie – etapa de vara. Pentru titlul de cel mai bun cercetaș și cupa transmisibila a competiției au concurat militari din unitațile subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”, alaturi de trei loturi compuse din militari americani ai 1 U.S. BCT (1st United States Brigade Combat Team). Competiția de anul acesta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

