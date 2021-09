Stiri pe aceeasi tema

- Mult a fost și puțin a ramas! In doar cateva ore, Simona Halep și Toni Iuruc iși unesc destinele pentru tot restul vieții. Ei bine, deși astazi are loc cel mai frumos eveniment din viața ei, sportiva nu uita de fanii sai. Inca de la primele ore ale dimineții, aceasta a postat pe Instagram o poza, cu…

- Lily Collins, vedeta serialului „Emily in Paris”, s-a casatorit dupa doi ani de relație cu regizorul Charlie McDowell. Ceremonia a avut loc in aer liber, la izvoarele termale din Dunton, Colorado. Lily Collins, in varsta de 28 de ani, s-a casatorit cu Charlie McDowell, barbatul cu care avea o relație…

- Claudia Neghina este in culmea fericirii, caci de aproximativ de trei luni este mamica de fetița și recent a facut și primele declarații despre botezul celei mici. Vedeta a povestit la Antena Stars cum decurg pregarile privind fericitul eveniment, dar și cand va avea loc acesta.

- Saptamana trecuta s-a incheiat cu mare petrecere pentru Simona Halep și Toni Iuruc, asta deoarece aceștia s-au casatorit civil. Imediat dupa eveniment au mers sa-și aștepte invitații la vila din Izvorani, acolo unde s-au distrat cu toții pana in zori. Tenismena a publicat primele fotografii.

- Ieri, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Astazi, cantareața face declarații despre momentul emoționant pe care l-a trait. Vorbește pentru prima oara și despre nunta cu barbatul pe care il iubește de opt ani de zile. „Suntem extrem de fericita ca a sosit acest moment, sunt inca șocata, inca…

- E casatorita și se gandește sa devina in curand mama. Alexandra Stan a povestit intr-un interviu exclusiv pentru revista VIVA! cum a fost ceuta in casatorie de Emanuel, soțul ei, dar și ce planuri de viitor au impreuna. „Am inițiat amandoi subiectul casatoriei, iar cererea in casatorie a fost fix ca…

- Roxana Nemeș a vorbit pentru prima oara despre problemele de sanatate care nu ii dau pace de mai mulți ani. Vedeta a recunoscut ca sufera de o afecțiune cu care se confrunta foarte multe femei, dar pe care nu a vrut sa o trateze, crezand ca un astfel de lucru nu i se poate intampla ei. Ei bine, cantareața…

- Nunta mare in showbiz, asta dupa ce Alexandra Stan a spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila. Cantareața s-a casatorit in mare secret cu partenerul ei de viața, potrivit Viva.ro. Primele declarații ale artistei in calitate de soție.