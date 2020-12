Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe s-a intors recent pe micile ecrane și arata total diferit. Vedeta a mai slabit și este intr-o forma de invidiat. Prezentatoarea TV a dezvaluit pentru revista VIVA! cum se menține in forma și ce parere are despre intervențiile estetice.Simona crede ca prima apariție la TV, dupa mult timp,…

- Polițiștii au reținut pentru 24 de ore doi barbați din Câmpia Turzii pentru șantaj, camata și proxenetism. Judecatoria Turda a dispus luarea masurii arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile. „La data de 28 octombrie, polițiștii de investigații criminale…

- Ayan Schwartzenberg urmeaza cursurile unui liceu din Monte Carlo, Monaco, iar dupa terminarea acestuia are de gand sa mearga la o universitate prestigioasa. In urma cu cateva luni, Ayan a reprezentat Republica Franceza intr-un program al Universitații Yale, unde a susținut o dezbatere despre substanțele…

- Doi frați, cu virstele de 24 și 36 ani, originari dintr-o localitate din r. Dondușeni, au fost reținuți și plasați in arest pentru 30 zile, pentru comiterea unui act de huliganism. Aceștia sint acuzați ca, fiind in stare de ebrietate, au agresat și amenințat un barbat pe str. Albișoara. Victima in virsta…

- Gina Pistol a pus de mai multe ori mainile pe abdomen intr-un mod protectiv, cum fac femeile atunci cand poarta un bebeluș in pantece. Chiar daca pana in prezent Gina Pistol și Smiley nu au dat detalii cu privire la sarcina, frumoasa blondina a scris un mesaj subtil pe rețelele sociale, in care vorbește…

- Doi tineri de 17 și 20 de ani au fost reținuți, la Balți, in momentul in care primeau 1.600 de lei de la un alt tanar, bani obținuți ilegal, prin șantaj. Aceștia sunt cercetați penal, iar daca vor fi gasiți vinovați, ei risca pan la 7 ani de inchisoare.

- Elena Hueanu a devenit victima escrocheriilor, dupa ce i-a fost falsificat buletinul. Vedeta susține ca nu mai are liniște de cand niște șarlatani se folosesc de numele ei pentru a obține in schimb sume uriașe de bani, pana la 10.000 de euro.