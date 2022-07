Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Dobrițoiu a anunțat ieri an mod oficial faptul ca ea și iubitul ei, Silviu, toboșarul lui Nicole Cherry, au decis sa mearga pe drumuri diferite, asta dupa ce l-ar fi prins in timp ce o inșela. Ei bine insa, lucrurile iau o alta intorsatura astazi, asta deoarece barbatul a facut o serie de dezvaluiri…

- Roxana Dobrițoiu și iubitul ei, Silviu, toboșarul lui Nicole Cherry au decis sa mearga pe drumuri separate, asta dupa ce frumoasa blondina și-a prins partenerul in timp ce o inșela. Cantareața a observat ca intre iubitul ei și acea tanara era mai mult decat o simpla aventura, motiv pentru care vedeta…

- Avocatul lui Nikos Papadopoulos, barbatul de origine greaca, cel cu care Adriana Bahmuțeanu are o relație și de care a spus ca ar fi fost agresata a oferit declarații la Antena Stars cu privire la acest incident. De fapt nu a fost vorba despre nicio agresiune, insa ordinul de protecție provizoriu a…

- Este informația momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Daca acum cateva saptamani au marturisit ca divorțeaza și ca fiecare va merge pe drumul sau, iata ca astazi s-au impacat. Florin Pastrama și Brigitte Sfat, caci despre ei este vorba, au decis sa mai dea o șansa casniciei lor.

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza unul dintre cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cu toate neințelegerile care exista intre ei, cei doi reușesc sa treaca peste orice obstacol.Ca in orice relație și in cuplul lor mai exista discuții in contradictoriu. Ramona Olaru și Catalin Cazacu…

- In urma cu doua saptamani, Bogdan Mocanu a fost atacat intr-un club de fițe din Mamaia de doi indivizi. Cantarețul s-a ales cu o rana destul de grava la braț, insa a ales sa nu depuna plangere la Poliție impotriva celor doi agresori. In casa celor doi indivizi au fost gasite mai multe arme albe, macete,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Dobrițoiu a facut dezvaluiri cutremuratoare. Vedeta susține ca a fost bantuita de spirite rele, chiar la ora 03.00 dimineața! Artista a avut parte de un vis lucid groaznic. Prin ce a fost nevoita sa treaca cantareața.