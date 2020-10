Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Blagu, fosta membra a trupei Trident, s-a casatoritcivil cu Andrei Badiu. Cei doi au organizat in aceeași zi, botezul baiețeluluilor, Sasha. Artista a avut doua ținute pentru evenimente: in calitate demireasa a purtat o rochie alba, vaporoasa, trei sferturi, iar la botez a purtato rochie lunga,…

- Fosta solista din trupa Trident a avut parte in weekendul acesta de un dublu eveniment special care insa nu a putut fi facut alaturi de toți cei dragi din cauza noilor reguli din pandemie. Roxana Blagu a facut botezul micuțului Sasha dar și cununia religioasa cu Andrei Badiu.In anul pandemiei... The…

- Actrița Elizabeth Gillies, cunoscuta pentru rolurile din serialele „Victorious” și „Dynasty”, s-a casatorit cu alesul inimii ei. Ea și compozitorul Michael Corcoran au facut in sfarșit nunta mult visata, dupa luni de amanari.

- Evenimente, expoziții, spectacole de muzica și divertisment, spectacole sau conferințe. Cu cat participa mai multe persoane, cu atat este nevoie de o pregatire mai aprofundata. Pregatirea evenimentului este...

- Roxana Blagu, fosta solista a trupei Trident, nu și-a mai vazut fetița de șapte ani, dar i-a transmis un mesaj emoționant de ziua ei, prin intermediul unei emisiuni TV. Roxana Blagu a devenit mamica pentru a doua oara in luna iulie a acestui an, cand a venit pe lume fiul ei, Sasha, dar nu se poate bucura…

- Jurnaliștii de la CU SENS au publicat sâmbata, 29 august, secvențe video de la Vinaria Poiana, unde ieri, conform mai multor surse, a fost sarbatorita nunta unuia dintre fiii prim-ministrului R. Moldova, Ion Chicu, deși ceremoniile de acest gen sunt interzise.

- Intrebat daca a primit si el o „invitatie" la DIICOT Iasi, primarul a zambit larg si a raspuns dupa cateva secunde ca nu a primit nicio citatie. „Va anunt in momentul in care…, dar nu ma sperie o asemenea chestiune", a spus el. Cat priveste prezenta lui Cristin Zamosteanu la cumetria mezinului, in acelasi…

- Jucatoarea de tenis Andreea Mitu, 28 de ani, s-a pozat in vacanța, la mare. Andreea și-a delectat urmaritorii de pe rețelele de socializare cu imagini cu ea in costum de baie, profitand de soare și de valuri. +1 FOTO Sportiva așteapta reluarea competițiilor de tenis, intrerupte luni de zile de pandemia…