ROXANA BULUGIOIU CIUHULESCU: „Pentru mine, familia este totul!” In copilarie visa sa cucereasca Spațiul Cosmic. A ajuns prima femeie care a efectuat un zbor civil cu un avion MIG21 Lancer. A crescut in creșa și gradinița cu program saptamanal, iar din clasa intai pana in clasa a V-a a schimbat opt școli. Și-a pierdut tatal de doua ori: prima data prin separarea parinților, iar a doua oara cand acesta s-a stins din viața – ea avea doar 10 ani! Refugiul ei a fost sportul și a facut performanța in handbal. S-a indragostit de televiziune dupa ce publicul a ales-o sa fie imaginea celei mai importante emisiuni auto din Romania. Cand a depins de ea, și-a scris povestea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

