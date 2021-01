Roxana Blagu a avut COVID-19: „Toată familia a avut” Roxana Blagu (34 de ani), fosta solista a trupei Trident, a devenit mama pentru a doua oara la inceputul lunii iulie. Designerul a dat naștere unui fiu, Sasha, acum in varsta de 6 luni. Intr-un interviu oferit website-ului Click! , Roxana a dezvaluit ca intreaga lor familie a avut COVID-19. Roxana și soțul ei, Andrei Badiu, au aniversat 3 ani de casnicie in luna noiembrie a anului trecut. Roxana Blagu a avut COVID-19: „Toata familia a avut” Intrebata de Click! daca noul coronavirus ii sperie, Roxana a raspuns: „Nu ne sperie! Toata familia a avut COVID-19. Noi, parinții. Am trecut cu bine, fara… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, in mediul online, artistul Dragoș Udila, cunoscut drept Uddi, a dezvaluit ca a devenit tata pentru prima oara. Pe contul personal de Instagram, rapperul a publicat prima imagine cu bebelușul. Artistul Uddi a devenit tata. Prima fotografie cu bebelușul In dreptul imaginii, Uddi a folosit doua…

- Procentul celor care dezvolta forme grave este unul mult mai mic, insa in aceeasi masura depinde si daca sufera de boli cronice sau daca sunt sanatosi. Medicii au explicat ca in cazul copiilor nu predomina problemele respiratorii, ci mai degraba tulburarile gastro-intestinale. Simptomele cel mai des…

- Roxana Blagu (34 de ani), fosta solista a trupei Trident, a devenit mama pentru a doua oara la inceputul lunii iulie. Designerul a dat naștere unui fiu, Sasha, acum in varsta de 4 luni și jumatate. Intrata virtual in direct in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, Roxana a vorbit despre cum se organizeaza…

- Delia, fiica actorului Denis Ștefan (44 de ani) și a soției lui, bebelușa Cristina, a implinit 7 ani. Ce frumoasa este fiica actorului Denis Ștefan și a bebelușei Cristina! Delia a implinit 7 ani „7 ani azi!!! Nu am cuvinte … Iți mulțumim! Mami și tati vor fi mereu in urma pașilor tai”, a scris Cristina…

- Deși in luna octombrie se scria ca atunci cand și-au botezat fiul s-au și casatorit, Roxana Blagu (34 de ani), fosta solista a trupei Trident, și iubitul ei, Andrei Badiu, sunt casatoriți de trei ani! Roxana Blagu și Andrei Badiu au aniversat 3 ani de la nunta „3 ani de casnicie … 8 ani de relație și…

- Carmen Simionescu, cunoscuta publicului drept Karmen (22 de ani), a devenit mama pentru prima oara in vara anului trecut. Artista a dat naștere atunci unei fiice, Sofia Rosa Maria (1 an). Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , solista a dezvaluit ca, imediat dupa naștere, s-a luptat cu o ușoara…

- Artista Ellie White (36 de ani) confirma la inceputul lunii octombrie ca a fost infectata cu noul coronavirus. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, solista a vorbit despre cum se simte familia ei acum. „Eu, neavand o experiența foarte grea și foarte grava, le spun oamenilor sa aiba grija de…

- Elena Basescu (40 de ani) s-a ascuns sub masca Unicornului in show-ul Masked Singer difuzat de Pro TV. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Elena a dezvaluit cum au reacționat cei trei copii ai ei cand au aflat, dar și cum se descurca cu creșterea lor. „Cu tata m-am consultat inainte sa accept…