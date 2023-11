Stiri pe aceeasi tema

- Generozitatea a fost azi la inaltime! Iubitorii de miscare s-au intrecut la alergatul pe scari: au avut de urcat 700 de trepte in cea mai inalta cladire din capitala. La finalul competitiei, adevaratii castigatori au fost copiii cu dizabilitati. Fondurile stranse, 20.000 de euro, sunt destinate unei…

- Mai mulți fotbaliști romani se vor strange la Timișoara, in preajma Craciunului, pentru un eveniment caritabil. Banii stranși vor merge catre 3 cazuri sociale. Proiectul a fost inițiat de Steliano Filip, care in prezent evolueaza Mezokovesd-Zsory, in prima liga a Ungariei. La eveniment vor participa…

- Sfarșit de saptamana unic pentru Asociația Club Sportiv FLORETA Timișoara, care vineri, 10 noiembrie 2023 lanseaza in exclusivitate primul curs de scrima din Romania destinat persoanelor cu dizabilitați locomotorii, promovand incluziunea in acest sport cu multe avantaje care contribuie la dezvoltarea…

- Premierul Marcel Ciolacu are luni o intalnire de lucru cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, dupa ce saptamana trecuta a afirmat ca lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash si ca este intolerabil sa cresti artificial comisioanele…

- Lora, una dintre cele mai indragite artiste din Romania, a surprins pe toata lumea cu apariția sa la un eveniment monden din Capitala, unde a purtat portjartiere. Ionuț Ghenu a reacționat imediat cand a vazut ținuta iubitei sale.Lora este o femeie frumoasa, care reuștește sa atraga privirile oriunde…

- In anul in care orașul poarta onorantul titlul de Capitala Europeana a Culturii, Timișoara se prezinta Vienei și Europei intr-o expoziție de fotografie ce surprinde momente – reper din aceasta perioada importanta pentru Romania. Timișoara este al doilea oraș al țarii care poarta acest titlu, iar oferta…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, cel mai important eveniment al anului Timișoara 2023 – capitala europeana a culturii, se bucura de succesul meritat, in cele doua saptamani de la deschidere fiind deja rezervate peste 30.000 de bilete. Este pentru prima data in Romania…

- Romania primește lecții anticorupție in sistemul de sanatate de la FBI. „Furtul resurselor publice trebuie ținut sub control, la un nivel cat mai scazut. Corupția genereaza saracie”, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, inainte de inceperea achizițiilor din Sanatate cu bani din PNRR. Pentru…