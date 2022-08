Discutiile privind posibilitatea ca la rotativa guvernamentala sa nu mai aiba loc rocada mai multor functii, inclusiv cea de premier, duc la tensiuni in Coalitie, chiar daca pana in mai 2023 sunt nu mai putin de zece luni. Practic, lucrurile convenite in noiembrie 2021 ar fi in zadar, desi planurile erau facute pana toamna lui 2024.