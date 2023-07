Comercianții cu amanuntul din domeniul modei, aflați in dificultate, apeleaza la persoane din afara, cu un palmares solid in ceea ce privește revitalizarea unor branduri candva falimentare, in incercarea de a pune capat propriilor crize. Gap l-a ales pe Richard Dickson de la Mattel ca viitor director general. Este cea mai recenta dintr-o serie de […] The post Rotația directorilor. De ce retailerii de moda cauta șefi din afara industriei first appeared on Ziarul National .