Câine găsit în zona Turda Nouă! Se caută stăpânul! O cațelușa frumoasa a fost gasita in zona Chimie 3 din Turda Noua. Acum se cauta proprietarul patrupedului. Intre timp au fost lipite afișe pe toți stalpii din zona Colegiului Tehnic Turda in speranța ca proprietarul va vedea anunțul și va veni sa o revendice. Cațelușa de culoare neagra, metis, are aproximativ 6 luni și purta la gat o zgarda de culoare roz. Intre timp a suferit un accident de mașina dar acum este in afara oricarui pericol datorita unor oameni cu suflet. „Caine vazut in zona Chimie 3. A suferit un accident de mașina in centru, este fetița și are aproximativ 6 luni. La gat purta… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

