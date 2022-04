Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Sfintelor Pasti reprezinta cea mai importanta sarbatoare din an, avand o incarcatura emotionala impresionanta. Miracolul Invierii Domnului este peste tot in lume, iar sfanta slujba de Paste reunește an de an miliarde de oameni. In prima zi de Paste, imediat dupa slujba, oamenii merg la casele…

- Emil Radu Moldovan, președinte Consiliului Județean BN: Sarbatorile Pascale sa va lumineze calea cu pacea sufleteasca de care aveți nevoie! Hristos a Inviat! A Inviat pentru ca noi sa putem fi patrunși de Lumina Invierii și Biruința Vieții! An de an, cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale, ni se amintește…

- OrtodoxeIntrarea Domnului in Ierusalim (Dezlegare la peste)Duminica a 6-a din Post (a Floriilor)Greco-catoliceDuminica 6 din Post (Duminica Floriilor sau a Intrarii Domnului in Ierusalim). Sf. ep. m. Simeon si cei impreuna cu el; Sf. cuv. ep. Acachie; Sf. papa AgapetRomano-catoliceInvierea Domnului…

- Avem de admirat, la Casa Argintarului, cateva impresionante opere create de artistul amator Ioan Zibilianu. A muncit enorm la zeci de plachete, pocaluri, potire sau fructiere, dar s-a incapațanat sa nu vanda nimic. „Sunt neprețuite! Nu exista bani in lumea asta care sa cuprinda valoarea lor. Le donez…

- Bisericile Ortodoxa și Catolica sarbatoresc azi praznicul Bunei Vestiri, cand Dumnezeu – prin glasul Arhanghelului Gavriil – o anunța pe Sfanta Fecioara Maria ca a fost aleasa sa-l nasca pe Iisus. Buna Vestire a Nasterii lui Hristos a fost adusa la cetatea din Galileea, Nazaret. Vestitorul marii innoiri…

- Ieri, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a slujit in Parohia Clondiru (comuna Ulmeni), impreuna cu cinci preoți și doi diaconi, in biserica „Adormirea Maicii Domnului”, unde au fost prezenți credincioși din localitate și din parohiile invecinate. In predica rostita…

- Sunt binecunoscute vorbele rostite de Domnul impotriva fariseilor (din capitolul 23 al Evangheliei dupa Matei). Acestia sunt acuzati ca "leaga sarcini grele si cu anevoie de purtat si le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc sa le miste", ca "toate faptele lor le fac ca sa fie priviti…

- Munții Rodnei ofera peisaje care-ți taie respirația. Imbracata in haine de omat, zona munților este inviorata de caprioare, cerbi, lilieci sau mielușei care behaie in staule… Daca in zona de campie a județului a nins ca-n povești, nici Munții Rodnei nu se lasa mai prejos. Și aici natura arata ca-n basme.…