Roșia Montană, adică autostrăzi, școli, spitale. Așa vrea și Ursula, nu? 1. Roșia Montana sau cum ar zice italienii „Tutto bene, niente in ordine”. A fost și un film „Tutto a posto e niente in ordine.” 2. S-a caștigat procesul, bravo! Și acum ar trebui sa scoatem noi aurul și sa o lasam mai subțire cu ecologeala. Sa-i despagubim boierește pe locuitorii din satele aflate in […] The post Roșia Montana, adica autostrazi, școli, spitale. Așa vrea și Ursula, nu? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are parteneri importanti care sunt gata sa o sprijine pentru investitii strategice. Banca Europeana de Investitii este unul dintre ei. Un aspect pe care chiar presedinta Nadia Calvino mi l-a reconfirmat astazi, in cadrul unei vizite la Ministerul Finantelor. Guvernul Romaniei s-a angajat sa…

- Social-democrații afirma ca primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, taie 133.000.000 lei de la școli și spitale ca sa dea mai mulți bani la panseluțe. „Consilierii locali ai PSD Sector 1 vor vota impotriva unei asemenea inepții”.

- Strategia naționala de reducere a riscurilor de dezastre 2024 – 2035 confirma faptul ca autoritațile nu au luat nicio masura in ce privește pericolul prabușirii in caz de cutremur și al incendiilor in unitațile sanitare și de invațamant. Analizele arata ca 1.600 de școli și 33 de spitale se vor narui…

- Avand in vedere cresterea accelerata a numarului de cazuri de imbolnavire prin gripa, Ministerul Sanatații a instituit starea de alerta epidemiologica. The post ȘCOLI ȘI SPITALE DSP a anunțat masuri pentru prevenirea și limitarea gripei first appeared on Informatia Zilei .

- A fost decretata stare de alerta epidemiologica in Romania, din cauza gripei. Numarul de imbolnaviri si decese a crescut dramatic in ultimele saptamani. Astfel, toate unitațile medicale vor fi nevoite sa reduca sau sa suspende programul de vizita si vor fi nevoite sa reintroduca circuitele separate…

- Este stare de alerta epidemiologica, dupa ce, pentru a treia saptamana consecutiva, incidenta infectiilor respiratorii a depasit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane. Ministrul Sanatatii apreciaza ca numarul acestor afectiuni va reintra in normal la finalul lunii si subliniaza ca nu sunt impuse…

- Autoritatile din Romania ar putea declara maine epidemie de gripa. Decizia va fi luata in functie de ultimele date de la Institututul National de Sanatate Publica in privinta imbolnavirilor.Datele privind cazurile de gripa raportate maine de Institutul Național de Sanatate Publica ar putea aduce…

- Alina Ion, manager și fondatoarea spitalului privat de Recuperare Medicala ”Sfantul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, a reacționat la propunerea facuta vineri de premierul Marcel Ciolacu, spunand ca se incearca ”inventarea apei calde”. Primul ministru a declarat ca ”politicul trebuie sa se excluda din acest…