- La finalul lunii septembrie, Diana Enache a devenit mama pentru prima data, dupa ce a adus pe lume o fetița. Fiica lui Adrian Enache a ales sa fie discreta, drept dovada ca abia in urma cu doua zile s-a aflat ca artistul a devenit bunic.

- Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, face primele declarații dupa ce a bagat divorț de bruneta. In exclusivitate pentru Spynews.ro, avem reacția barbatului atunci cand a fost sunat cu privire la informația momentului.

- What’s Up a facut primele declarații dupa ce au aparut imagini cu el și și partenera lui, Micky, in biserica, in timpul ceremoniei de casatorie.WOWbiz.ro a publicat imagini din biserica unde a avut loc ceremonia religioasa, cu artistul imbracat intr-un costum alb, iar mireasa extrem de eleganta.Micky…

- Sensy a devenit mama! Influencerul a nascut un baiețel perfect in urma cu doar o zi, iar acum a facut primele declarații. Ca orice proaspata mamica, Sensy radiaza de fericire și nu ii vine sa creada ca traiește momentele pe care le-a așteptat de o viața, așa cum ea a declarat.

- E considerata ca fiind una dintre cele mai frumoase romance, iar bineințeles ca are și o mulțime de admiratori! Se pare ca unul dintre ei chiar are grija sa o impresioneze cu flori pe bruneta sau cel puțin asta am ințeles noi din postarea pe care tanara a facut-o pe pagina sa de socializare. Sa iubeasca…

- Alina Marymar a devenit mamica in urma cu aproape doua luni, iar frumoasa bruneta l-a facut tata pentru a treia oara pe Tzanca Uraganu. Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și se bucura din plin de viața de familie. Iubita manelistului și-a revenit destul de rapid dupa ce a nascut, iar in exclusivitate…

- Dani Mocanu s-a trezit in aceasta dimineața cu mascații la ușa. Oamenii legii au intervenit de urgența la primele ore ale zilei la locuința cantarețului de manele. In exclusivitate pentru Spynews.ro am obținut și primele declarații de la artist, el aflandu-se in arest la domiciliu. Ce s-a intamplat,…

- Un caz șocant a avut loc, in aceasta dimineata, la Spitalul Municipal Urziceni, din Ialomita. Ei bine, este vorba despre o tanara, in varsta de 24 de ani, care a nascut pe trotuar, chiar in curtea spitalului. Mai mult decat atat, femeia, care se afla la a treia nastere, se prezentase cu un sfert de…