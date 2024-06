Sase persoane au fost ranite in urma unui accident intre un autoturism si un autobuz produs duminica pe DN18 in localitatea Tautii de Sus, din judetul Maramures.”Ppe DN 18, in localitatea Tautii de Sus, judetul Maramures, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autobuz”, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.In urma impactului, 6 persoane - una din autoturism si 5 din autobuz - au fost ranite, fiind transportate la spital.Circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea politiei.