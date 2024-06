Alexandru Livescu, primarul comunei Maguri Racatau din județul Cluj, se afla in centrul unor controverse majore, avand un mandat marcat de presupuse ilegalitați și realizari mult spus modeste. Cercetat penal pentru abuz in serviciu și implicat intr-un alt dosar penal, Livescu a demonstrat o lipsa acuta de implicare in dezvoltarea comunitații pe toate planurile esențiale. Oamenii din Maguri Racatau și-au pus speranța in Livescu, iar dupa aproape 4 ani de mandat se gandesc la schimbare. Realizari mult spus modeste in infrastructura Maguri Racatau are o rețea de drumuri comunale de 152 kilometri.…