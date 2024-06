Lună plină de evenimente organizate sub „umbrela” Centrului…

Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in luna iunie nu mai puțin de unsprezece evenimente pentru toate gusturile. In data de 5 iunie, cand va avea loc și festivalul național de folclor „Petrica Moise", la sediul instituției din strada Emanuil Ungureanu clasele de chitara a profesorului Alexandru Faur și cea de orga […]