Cum au politizat arabii finala Ligii. Momentul pe care organizatorii nu l-au putut evita

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat Liga Campionilor. Formatia spaniola a invins echipa germana Borussia Dortmund cu 2-0 in finala Ligii Campionilor care s-a jucat la Londra, pe stadionul Wembley. Golurile victoriei au fost marcate in minutele 74 și 83 de Dani Carvajal, respectiv Vinicius Junior.

- Atmosfera la finala Champions League dintre Borussia Dortmund și Real Madrid a fost una incendiara, și la propriu și la figurat. Nemții au caștigat clar duelul fanilor celor doua combatante. Reporterii GSP Aurelian Botezatu, George Nistor și Daniel Scorpie se afla la Londra și transmit cele mai noi…

- Suporterii celor doua formații, Real Madrid și Borussia Dortmund, au afișat scenografii spectaculoase inainte de primul fluier al partidei. Apoi, jucatorii „Die Schwarzgelben” și-au salutat fanii deplasați pe Wembley (stadion care gazduiește pentru a opta oara ultimul act de Champions League) intr-un…

- 254 de fani Real Madrid nu au putut ajunge la finala Champions League de sambata contra Borussiei Dortmund, deoarece zborul care trebuia sa ii duca la Londra s-a anulat din cauza unei defecțiuni a avionului. Borussia Dortmund - Real Madrid, finala Champions League, e redata live text de catre GSP.ro…

- Suporterii lui Real Madrid și-au facut deja apariția in orașul-gazda al marii finale. In zona stadionului, dar și in centru, tricourile blanco și limba spaniola au predominat. Finala Ligii Campionilor, Borussia Dortmund - Real Madrid, se va disputa sambata, de la ora 22:00. Va putea fi urmarita la TV…

- Real Madrid nu va mai lasa accesul liber pe „Santiago Bernabeu” pentru a viziona finala Ligii Campionilor cu Dortmund, ca la anterioarele cinci ocazii, in 2014, 2016, 2017, 2018 și 2022. Cine nu se afla printre cei 19.000 de socios blancos norocoși (aleși azi prin tragere la sorți) care vor merge pe…

- Slovenul Slavko Vincic va arbitra finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, sambata, 1 iunie, de la ora 22.00, potrivit news.ro

- Borussia Dortmund este aproape de finala Champions League, dupa 1-0 cu PSG. Daca obține un rezultat favorabil in returul de pe 7 mai, de la Paris, nemții vor fi din nou in ultimul act al Ligii, dupa 11 ani. Aflata pe locul 5 in Bundesliga, Borussia impresioneaza in Champions League. A eliminat-o pe…