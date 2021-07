Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș 2-0 (1-0), intr-o partida amicala, goluri P. Pacurar și Șauca Metalurgistul Cugir a invins CS Ocna Mureș intr-o partida de verificare disputata pe „Arena CSO „, golurile echipei conduse de Lucian Itu fiind marcate de P. Pacurar (27, cu un șt din careul mic) și Șauca…

- Cel de-al doilea duel interjudețean din cadrul fazei intai a Cupei Romaniei, Voința Stremț – CS Ocna Mureș, s-a incheiat cu scorul de 2-0 (1-0) in favoarea gazdelor. Vointa a reusit astfel o calificare istorica in etapa a doua din faza nationala a competitiei K.O. Golurile izbanzii stremtenilor au…

- FOTO: Voința Stremț – CS Ocna Mureș 2-0 (1-0), in Cupa Romaniei. Stremtul scrie istorie in competitia K.O. Voința Stremț – CS Ocna Mureș, al doilea duel interjudețean din cadrul fazei intai a Cupei Romaniei, s-a incheiat cu scorul de 2-0 (1-0) in favoarea gazdelor. Vointa a reusit astfel o calificare…

- Astazi, pe „Aiudelul”, CS Ocna Mureș a caștigat intr-un mod categoric primul meci amical disputat sub comanda noului antrenor Paul Ciuca, scor 8-2 (4-0), cu Olimpia Aiud (Liga a 4-a). Patru dintre golurile divizionarei terțe au fost realizate de jucatori inregimentați in aceasta vara, nigerianul Best…

- Dubla județeana in Cupa Romaniei: Voința Stremț – CS Ocna Mureș și Industria Galda – Unirea Alba Iulia, in 28 iulie Miercuri, 28 iulie, de la ora 17.30, este dubla județeana in turul intai al Cupei Romaniei, disputele Voința Stremț – CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos – Unirea Alba Iulia. Sunt…

- Bogdan Bucurica, cel mai experimentat dintre jucatorii divizionarei terțe din Cetatea Marii Uniri, intenționeaza sa paraseasca corabia “alb-negrilor”! Fotbalistul de banda stanga s-a saturat de starea de incertitudine și problemele financiare din ultima perioada și este decis sa dea curs unei alte…

- CS Ocna Mureș se va reuni in jurul datei de 12 iulie 2021 și-l va avea pe banca tehnica pe Paul Ciuca ajutat de Romeo Arinar. Deocamdata sunt sigure plecarile lui G. Goronea – Sticla Arieșul Turda, C. Lazar – in Anglia și M. Domșa – CSU Alba Iulia, dar și inregimentarea lui D. Lupșan (primul transfer…

- CS Ocna Mureș și-a atins obiectivul și a evitat retrogradarea din Liga a 3-a, astfel ca gruparea din orașul salin va bifa doua campionate consecutive pe a treia scena. Echipa condusa de Gabriel Cotoara a invins 5-4 (2-2) in returul barajului de supraviețuire cu CS Iernut. Cum lucrurile erau aproape…