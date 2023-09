Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul Cluj – Metalurgistul Cugir 2-1 (1-1), „roș-albaștrii”, al doilea eșec la rand, dupa ce au deschis scorul “Roș-albaștrii” au suferit al doilea eșec la rand, 1-2 (1-1) cu Viitorul Cluj, dupa ce Metalurgistul Cugir a deschis scorul Dohotariu (31) a deschis scorul, insa egalitatea a survenit 6…

- Liga 3, deplasari pentru CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir | Industria – duel cu liderul, CSU Alba Iulia – revine pe “Cetate” In runda a 5-a a celui de-al 3-lea eșalon, conjudețenele evolueaza in 3 zile, șirul jocurilor incepand maine și incheindu-se duminica, pe “Cetate”. *Gloria Bistrița-Nasaud…

- Metalurgistul Cugir a inregistrat vineri, 15 septembrie 2023, prima infrangere din actuala ediție de campionat, fiind „zdrobita” de CSU Alba Iulia, sub Dragana, cu scorul de 0-5 (0-0). Un meci de coșmar pentru „roș-albaștri”, Metalurgistul Cugir suferind o infrangere dureroasa, cu o cadere inexplicabila…

- Metalurgistul Cugir a debutat cu dreptul, in noua ediție de campionat, cu Avantul Reghin, impunandu-se in stil italian cu 1-0 (1-0). „Roș-albaștrii” s-au impus la limita, gol Vitinha (11) – reluare din apropiere la pasa lui Cocan. Pas cu dreptul pentru elevii lui Lucian Itu, formație care are probleme…

- CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia vor activa, alaturi de Metalurgistul Cugir și Industria Galda, in seria a IX-a a Ligii a 3-a, una foarte „tare”, in condițiile in care cel puțin 4 formații și-au exprimat intențiile de a accede in Liga 2. Comparativ cu sezonul anterior, sunt 3 noutați, Gloria…

- Calificare fara emoții pentru divizionara terța Metalurgistul Cugir, care a invins cu 4-1 (1-0) pe FC Avrig. “Roș-albaștrii” au punctat prin P. Pacurar (27), Șauca (55 și 82), Dohotariu (89), sibienii reușind sa egaleze in minutul 52. A fost un simplu foc de paie, intrucat elevii lui Lucian Itu au punctat…

- In Cupa Romaniei, FC Avrig – Metalurgistul Cugir 1-4 (0-1) | Succes clar pentru „roș-albaștri” Metalurgistul Cugir a avut meci in turul intai al Cupei Romaniei in Sibiu, cu FC Avrig, invingatoarea etapei regionale, formația de sub Dragana calificandu-se in etapa superioara dupa un succes clar. Calificare…

- Metalurgistul Cugir a intalnit, astazi, pe FC Lopadea Noua, in primul amical al verii, partida disputata pe „Arena Cugir” și incheiata cu scorul de 8-1 (3-1) in favoarea divizionarei terțe (diferența de scor nefiind relavanta in acest moment al pregatirii, vizitatorii fiind nou-promovați in Liga 4).…