Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 1-3 (1-2), revanșa pentru liderul din Liga 4 și prima infrangere a divizionarei terțe Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 1-3 (1-2), revanșa pentru liderul din Liga 4 și prima infrangere a divizionarei terțe, intr-un amical disputat pe „Arena Cugir” CIL Blaj, liderul Ligii…

- AMICAL… CSM Vaslui continua pregatirile pentru sezonul de primavara al Ligii 3. Echipa a plecat intr-un stagiu de pregatire montana, la Tarlungeni. Inainte de cantonament, “roș-alb-albaștrii” au disputat o partida amicala cu CSM Ramnicu Sarat, in deplasare, incheiata cu victoria gazdelor, scor 2-0.…

- CIL Blaj, liderul la zi al Ligii a 4-a Alba, a pierdut și meciul de pregatire dsiputat in compania celei de-a doua conjudețene care evolueaza in Liga a 3-a, 0-6 (0-3) cu Metalurgistul Cugir. Pentru cugireni, pana la pauza au marcat Bura, P. Pacurar, E. Cimpean (autogol, la centrarea lui Șauca), iar…

- Catalin Drula a declarat la Digi24 ca el nu crede in jocul sondajelor in spațiul public, ci crede in votul oamenilor, in contextul in care, potrivit ultimelor date, puțin peste 11% dintre romani ar vota cu USR la urmatoarele alegeri. Drula a fost intrebat daca ia in calcul propunerea Elenei Lasconi,…

- VIDEO: Florin Roman vs George Simion. Deputatul de Alba, confruntare cu scantei cu liderul AUR: ”Ți-e frica sa candidezi la Alba?” VIDEO: Florin Roman vs George Simion. Deputatul de Alba, Florin Roman, și liderul AUR, George Simion, s-au confruntat miercuri pe tema comasarii alegerilor. Roman a fost…

- Urban Titu este una dintre cele mai in forma echipe din Liga a 4-a dambovițeana in perioada de pregatire a iernii. Dupa ce a susținut doua teste de verificare, saptamana trecuta, liderul campionatului dambovițean se pregatește de efectuarea unui cantonament centralizat. In perioada 1-4 februarie, fotbaliștii…

- In primul meci de pregatire al anului, disputat pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, pe teren sintetic, in nocturna, Metalurgistul Cugir a invins cu scorul de 4-0 (1-0), pe Performanța Ighiu, formație al carei antrenor, Ciprian Selagea, a fost titular in distribuția adversa. Golurile divizionarei terțe…

- Metalurgistul Cugir a pierdut, la limita, 2-3 (1-0), ultima confruntare a anului, in deplasare cu liderul Seriei 9 Gloria Bistrița, dupa o confruntare nebuna, cu schimbari de situații (0-1, 2-1, 2-2), in care vizitatorii au fost aproape sa dea lovitura. „Roș-albaștrii” au condus cu 1-0 și au reușit…