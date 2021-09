Roș-albaștrii, egal în „orașul sării”: CS Ocna Mureș – Metalurgistul Cugir 1-1 (1-1) Metalurgistul Cugir a reușit sa obțina o remiza, in al doilea derby „de Alba” al turului, 1-1 (1-1) cu Ocna Mureș. • 0-1, MIN. 42: șut I. GROZAV, din 9 metri, dupa o eroare a lui Ceaca și o reluare cu capul a lui Vladia • 1-1, MIn. 45: CAT. CREȚ, patruns pe stanga, a driblat un adversar și a șutat in colțul lung, pentru prima reușita in „alb-albastru” Prima ocazie a jocului i-a aparținut lui Ceaca (13), scapat simngur ce l-a lobat pe R. Opric, iar mingea a trecut pe langa bara stanga. Replica a venit de la fașnețul Cocan, im minutela 13 – a ratat reluarea din careul mic și 19 – cand a tras peste… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

