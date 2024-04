Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal feminin a Romaniei a invins reprezentativa din Kazahstan, scor 1-0, in runda cu numarul #2 a grupei de calificare la Euro 2025. Selecționala lui Massimo Pedrazzini a controlat partida cap-coada. Prima ocazie a venit in minutul 12. Olar a șutat de la aproximativ 20 de metri, dar mingea…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei a invins-o pe Kazahstan, scor 1-0, in runda cu numarul #2 de calificare la Euro 2025. FINAL. Romania - Kazahstan 1-0 Televizare: Digi Sport 1A marcat: Carp '68Naționala Romaniei a fost susținuta de aproximativ 800 de spectatori Min. 76: Balaceanu trage dintr-un…

- Sala Polivalenta din Drobeta Turnu Severin gazduiește turneul international U14 din cadrul programului FIBA Europe Youth Development Fund, baschetul juvenil romanesc fiind reprezentat atat in intrecerea feminina, cat si in cea masculina. La startul intrecerilor vor fi prezente, la fel ca si la celelalte…

- Contra CS Tunari au inscris doi dintre jucatorii utilizați des de Longo, italian cu șapte partide oficiale de Liga 2 de cand este antrenor la Chindia. Ante Zivkovic are 10 apariții in acest sezon și 6 goluri marcate, iar Ivan Pesic, una dintre puținele achiziții din iarna, a bifat 4 jocuri și 2 goluri,…

- Dupa doua victorii cu oponentele de la Corona Brașov, CS Municipal Targoviște a acces in semifinalele Diviziei A1 de volei feminin. La mijlocul saptamanii, dambovițencele au reușit sa repete victoria din sala Ioan Valerian, dar pe terenul formației de sub Tampa. Scorul final dintre CSM Corona Brașov…

- Claudiu Niculescu spune ca echipa sa merita sa fie pe primul loc la finalul sezonului regular, loc pe care l-a ocupat in majoritatea timpului, iar aceasta performanța vine dupa o munca asidua din vara incoace. „Am caștigat, zic eu, meciul absolut meritat, la cum s-au desfașurat ostilitațile pe teren.…

- Sorana Cirstea (33 de ani, #26 WTA) a reușit o victorie clara in turul secund al turneului WTA de la Abu Dhabi in fața locului 9 mondial, Maria Sakkari (28 de ani), scor 6-2, 6-1. Sorana a reușit victoria in fața tenismenei din Grecia in doar o ora și 17 minute. In primul tur al […] Articolul SORANA…

- Victoria campioanei Volei Alba Blaj, la Targoviște, a adus formației ardelene trei jucatoare in echipa etapei, plus antrenorul Stevan Ljubicic. Targoviște-Blaj 2-3 a fost cel mai spectaculos meci al rundei a 15-a. Trioul Blajului este format din Jovana Kocic, Bogumila Biarda și Iarina Axinte. CSM Lugoj…