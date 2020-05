Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul compozitor Horia Moculescu a fost transportat de urgența la spital, fiind suspect de coronavirus.De altfel, compozitorul in varsta de 83 de ani a declarat recent ca este o ținta sigura a virusului, pentru ca are mai multe probleme de sanatate, printre care, cele pulmonare. Citește…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc joi dupa-amiazp, intre localitațile clujene Nicula și Bonț.Din primele informații, un tanar de 18 de ani, din municipiul Gherla, a condus un autoturism pe DJ 109D, din directia Gherla spre Sic, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul…

- Pompieri vranceni, au fost solicitați astazi, 22 martie a.c., in jurul orei 17:20, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din comuna Campineanca. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma si o ambulanta SMURD de la Detasamentul de Pompieri Focsani.…

- Ahmad Taheri, fostul fotbalist si antrenor de futsal, a murit luni, din cauza coronavirusului. El a suferit o interventie chirurgicala, in urma cu patru luni, pentru indepartarea unei tumori cerebrale, anunța MEDIAFAX.Potrivit site-ului tehrantimes.com, antrenorul iranian ar fi suferit o interventie…

- Un ieșean a fost transportat de urgența la spital dupa ce, din greșeala, și-a varsat apa clocotita pe partea inferioara a corpului. Acesta a sunat de urgența la 112, iar acum se afla in stare grava la spital. „La Unitatea de Primiri Urgențe a fost transportat un pacient in varsta de 45 de ani cu [...]

- Chef Joseph Hadad, in varsta de 59 de ani, a transmis un mesaj si a explicat ce probleme l-au facut sa ajunga de urgenta la spital pe 12 februarie. Celebrul bucatar a precizat si ca nu a fost vorba de un infarct, asa cum s-a anuntat initial.

- Deflagratie in comuna Mingir din raionul Hincesti. Un barbat a suferit arsuri pe suprafata corpului, dupa ce cazanul din locuinta sa a exploadat, anunta hn24.net.Oamenii legii au fost alertati, astazi, in jurul orei 16:30, precum ca in comuna Mingir a avut loc o explozie de gaze.