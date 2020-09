Ronald Bell, cofondatorul trupei Kool and the Gang, a murit la 68 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Basistul Ian Mitchell, membru al trupei Bay City Rollers, a murit la varsta de 62 de ani, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a grupului britanic, potrivit news.ro.Bay City Rollers, cu single-uri de succes ca „Saturday Night” si „Bye Bye Baby”, a fost fenomen al anilor 1970 in Marea…

- Traian Balanescu, fondatorul trupei Vama Veche, a murit in dimineața zilei de 28 august. Anuntul trist a fost facut de actorul Ovidiu Niculescu pe pagina personala de Facebook. Traian a fost și pianistul celebrei trupe.”Uneori așa imi vine sa urlu la cer cand rapește oameni speciali și talentați inainte…

- Traian Balanescu, membru fondator al formatiei Vama Veche, a murit, a anuntat pe Facebook actorul Ovidiu Niculescu, potrivit news.ro. „Uneori asa imi vine sa urlu la cer cand rapeste oameni speciali si talentati inainte de vreme! E ingrozitor! A murit Balanescu Traian al nostru! E cea mai cumplita dimineata…

- Gabriel Lautaru traiește un coșmar dupa ce o persoana draga lui a murit recent. Din pacate, virusul i-a pus capat vieții. Ex-solistul trupei Boombastic este profund indurerat. Gabriel, fost component al trupei Boombastic, in doliu. Criza nervoasa in online Gabriel Lautaru iși plange durerea, dupa ce…

- Muzicianul francez Marc Collin, cofondatorul celebrei trupe Nouvelle Vague, isi aminteste de emotiile avute la primul concert sustinut in Brazilia, acolo unde s-a nascut bossa-nova, stil pe care formatia lui l-a facut sa fie cool incepand cu anul 2003.

- A murit muzicianul focșanean Gabriel Romașcanu. In varsta de 52 de ani, Gabriel Romașcanu s-a facut cunoscut alaturi de Costel Geambașu și formația Odeon din Buzau. Din cate se pare, Gabriel Romașcanu ar fi facut un infarct la locuința sa. „Fiecare om are o piesa a sufletului sau. Acea melodie preferata,,…

- Malik Abdul Basit, rapper, solist și membru fondator al trupei The Roots, a murit la varsta de 47 de ani, potrivit unui anunț postat pe grupul de Twitter al formației, informeaza CNN. Cauza morții nu a fost facuta cunoscuta. Basit, care avea numele de scena Malik B., a facut partea din grupul american…

- Cantareata engleza Judy Dyble, solista a trupei The Fairport Convention, a murit la varsta de 71 de ani din cauza unei boli cu care s-a luptat mai multi ani, scrie The Guardian. Artista folk, care a avut si o indelungata cariera solo, a devenit cunoscuta in anii 1960. „Cantautoarea engleza…