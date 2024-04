Stiri pe aceeasi tema

- Bataie intre eleve la Liceul Economic din Valcea, filmata și distribuita pe rețelele sociale! Pe data de 14 martie, doua eleve de la Liceul Economic din Valcea au fost surprinse intr-o altercație violenta in sala de clasa. Colegii lor au filmat scena, in care tinerele și-au dat pumni și picioare, fara…

- Un copil de 15 ani a murit, iar alt minor a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce un BMW a intrat in caruța in care se aflau. Accidentul tragic a avut loc sambata seara, in jurul orei 20:11, pe traseul Chiștelnița și Scorțeni.

- Kabulul ameninta luni Islamabadul cu consecinte incontrolabile, in urma unor atacuri pakistaneze aeriene soldate cu moartea a opt civili - femei si copii - in doua provincii afgane situate in apropierea frontierei comune, relateaza AFP. In replica, Talibanii afgani au anunțat ca ataca pozițiile militare…

- Un baiat de 16 ani a avut parte de un sfarșit tragic! Adolescentul s-a stins din viața in timp ce se juca fotbal, in localitatea Biled din județul Timiș. Copilul nu a mai putut fi salvat, dupa ce și-a pierdut cunoștința.

- Un roman a starnit un val de furie in Italia. A dat cu camionul peste doi adolescenti din Sanremo, care mergeau la liceu. Articolul Tragedie provocata de un roman in Italia. Un sofer a dat cu TIR-ul peste 2 adolescenti care mergeau la liceu. Un baiat de 17 ani a murit apare prima data in Money .

- Un copil de 11 ani murind la spital, la cateva zile dupa ce a suferit un accident stupid, scrie presa locala. Emanuel Iosif Filip era elev al Școlii Gimnaziale Alexandru Vaida Voevod din Bobalna. Tragedia s-a petrecut atunci cand copilul incerca sa-și umfle roata la bicicleta. Din neatenție, a inghițit…

- Un copil in varsta de 13 ani din localitatea Maieru a decedat in urma unui antrenament de fotbal efectuat pe un teren de sport din comuna, in cauza fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit datelor furnizate joi Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…