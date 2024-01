Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, vazut candva ca fiind cel mai formidabil adversar al lui Donald Trump in alegerile primare republicane pentru președinție, și-a suspendat duminica cursa și l-a susținut pe fostul președinte, anunța nbcnews.com, citat de presa romana .

- Cu 51 % din voturi, Donald Trump i-a devansat pe rivalii sai Ron DeSantis (21 %) și Nikki Haley (20 %) și a obținut, luni, o victorie in adunarile electorale din Iowa, primul vot in cursa prezidentiala din SUA, consolidandu-si statutul de mare favorit al republicanilor la alegerile prezidentiale din…

- Fostul vicepreședinte american, republicanul Mike Pence, renunța la candidatura sa in alegerile pentru desemnarea unui candidat pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, scriu agențiile internaționale de presa, potrivit Rador Radio Romania.Cotat cu șanse mici, Pence a ales Congresul Evreiesc…