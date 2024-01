Stiri pe aceeasi tema

- USR dovedeste pe zi ce trece ca „profesionistii” care o reprezinta in Parlament sunt zero barat. Atat la capitolul economie, dar mai ales la capitolul moralitate. Dupa ce ca habar nu au cum functioneaza un stat, una zic si alta fac. Au demonstrat acest lucru pe deplin in cele doua zile in care reprezentantii…

- Municipalitatea suceveana a primit de la Guvern 9 milioane de lei pentru a achiziționa combustibilul necesar centralei termice care asigura necesarul de caldura al populației racordate la sistemul centralizat de termoficare. Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a remarcat ca ...

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, luni, la Washington, cu Lloyd Austin, secretarul american al Apararii, intrevedere care a avut loc in cadrul vizitei oficiale pe care șeful Executivului o efectueaza in SUA. Agenda discuțiilor a inclus teme legate de razboiul din Ucraina si situatia de securitate…

- Astazi, la inceputul ședinței de Guvern, Marcel Ciolacu a venit cu o serie de precizari privind masurile de reducere a cheltuielilor bugetare pentru anul 2023, masuri care ii sperie pe mulți dintre bugetari. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu a declarat azi, la inceputul ședinței Executivului, ca masurile…

- Marcel Ciolacu a anunțat astazi, la inceputul ședinței de Guvern, ca Romania are peste 100 de persoane fugare, care se sustrag efectuarii detenției. Premierul a salutat inițiativa ministrului de Justiție de a aduce modificari Codului Penal astfel incat sa fie descurajata fuga din țara. Astazi, premierul…

- Prim-ministrul Dorin Recean a primit la Guvern delegația americana condusa de secretara de stat a Carolinei de Nord, Elaine Marshall. Intrevederea a reprezentat o oportunitate pentru consolidarea relațiilor și evidențierea cooperarii continue cu Statele Unite ale Americii. „In fiecare an, Republica…

- Un nou proiect privind digitalizarea secțiilor Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din 18 spitale a fost aprobat de Guvern, anunța Ministerul SanatațiiProiectul vizeaza inființarea unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare și schimb de date medicale in 18 spitale de adulți și pediatrice…

- Ministerul Apararii a lansat la licitație, in SICAP, un contract de 250 de milioane de lei pentru cumpararea a 50.000 de proiectile explozive incendiare, tip trasor, de 35×228 mm. Muniția achiziționata indeplinește standardele NATO și este folosita cu precadere de Tunul Oerlikon GDF al germanilor din…