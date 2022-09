Romstal U21 European Table Tennis Championships Cluj Napoca

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Evenimentul are loc in perioada 26-28 august 2022 in incinta BT Arena, Cluj Napoca, unde vor fi prezente cele mai bune 200 de gimnaste din 32 de țari, de pe 4 continente. Pentru gimnastele din intreaga lume, aceasta ediție a World Challenge este extrem de importanta, fiind singura…

- Federatia Romana de Gimnastica Ritmica organizeaza la Cluj-Napoca, in luna august, a treia editie a Cupei Mondiale de gimnastica ritmica din Romania, competitie la care urmeaza sa fie prezente cele mai bune sportive din lume, se arata intr-un comunicat al FRGR, remis AGERPRES.Evenimentul are loc in…

- Gabriel Ghetu si Eva Maria Ionescu au cucerit medalia de argint la tenis de masa la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica (Slovacia), cea mai importanta competitie la nivelul juniorilor din Europa, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) a fost selectata din peste 5000 de instituții de invațamant superior din Europa sa faca parte din rețeaua europeana a instituțiilor de invațamant superior inovatoare (European Network of Innovative High Education Institutions - ENIHEI). Din aceasta rețea…

- Al doilea cel mai mare lanț hotelier din Europa vrea sa iși extinda prezența in Romania, avand planuri de a afilia pana la cinci hoteluri anul acesta și de a aduce noi branduri pe piața locala. In prezent, grupul opereaza in Romania doar doua hoteluri, sub brandul Golden Tulip (4 stele), in Cluj-Napoca…

- Spectacol de tenis in cea de-a doua zi a Sports Festival, la BT Arena din Cluj-Napoca. Horia Tecau a facut, alaturi de invitații sai, un show absolut in fața a aproape 7000 de fani. Sportivul, vicecampion olimpic si triplu castigator de Grand Slam la dublu și dublu mixt, a jucat meciul oficial de retragere…

- Horia Tecau s-a retras vineri din tenisul profesionist, la varsta de 37 de ani, in cadrul evenimentului Sports Festival. In BT Arena din Cluj-Napoca, acesta i-a avut aproape pe Simona Halep, Patrick Mouratoglou, Ilie Nastase, dar și colegi care l-au ajutat de-a lungul timpului sa obțina cele mai importante…