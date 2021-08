Stiri pe aceeasi tema

- Inca 2.227,16 hectare de paduri de stat administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva au fost incluse in Catalogul Național al Padurilor Virgine și Cvasivirgine, in urma proiectului lansat de anul trecut de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor pentru identificarea de noi suprafețe de paduri…

- INFORMARE Aceasta informare este efectuata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva – Direcția Silvica Prahova, cu sediul in Ploiești, strada Iuliu Maniu, numarul 3, județul Prahova, telefon 0244/594 706, fax 0244/595 836, e-mail: [email protected], ce intenționeaza sa solicite de…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Ploiești au efectuat, astazi, un numar de 11 percheziții domiciliare, pe raza județelor Prahova și Brașov, la locuințele…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat 21,8 milioane puieți forestieri in cursul campaniei de impaduriri de primavara, regenerand in total in aceasta primavara 10.420 hectare fond forestier, cu 14% mai mult decat programul prevazut pentru campania de impaduriri de primavara. Din aceste 10.420…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, duminica dupa-amiaza, este trafic intens la Comarnic, pe sensul catre Capitala, dar si pe A2 pe sensul catre Bucuresti, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa, la Comarnic este trafic intens pe sensul catre Capitala, coloana…

- Cancerul la castani se manifesta in continuare in padurile din zona Baia Mare. Astfel, in 2020 acesta era prezent pe o suprafața de aproximativ 30 de hectare, potrivit Ocolului Silvic Municipal Baia Mare. ”Cancerul de scoarța al castanului este prezent in continuare pe cca 30 ha efectiv. Conform monitorizarii…