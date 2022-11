Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30.000 de pomi de Craciun sunt oferiti spre vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, prin unitatile sale teritoriale, pentru sezonul sarbatorilor de iarna, informeaza News.ro. Preturile pornesc de la 15 lei pentru un pom de Craciun specia molid cu inaltimea de pana in 1,3 metri…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva scoate la vanzare in acest an aproape 31.000 de pomi de Craciun, iar preturile pornesc de la 15 lei pentru specia molid si ajung la 35 de lei pentru cei din specia brad, a declarat, miercuri, Bodgan Boghian, sef serviciu in cadrul Directiei Comerciale a Romsilva,…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva scoate la vanzare in acest an aproape 31.000 de pomi de Craciun, iar preturile pornesc de la 15 lei pentru specia molid si ajung la 35 de lei pentru cei din specia brad, a declarat, miercuri, Bodgan Boghian, sef serviciu in cadrul Directiei Comerciale a Romsilva,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Regiei Naționale a Padurilor (RNP)- Romsilva, institutia a suplimentat cu 500 de mii de metri cubi volumul de masa lemnoasa pus la dispozitia populatiei. In acest context, RNP precizeaza faptul ca” fața de un program inițial de 9,5 milioane metri cubi recoltați din…

- ”Volumul de lemn pus pe piata de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pana la finalul acestui an a fost suplimentat cu 500.000 de metri cubi, propunerea directorului general al Romsilva, Daniel Nicolaescu, fiind aprobata de Consiliul de Administratie in sedinta din 10 octombrie. Astfel, fata de un…

- Volumul de lemn pus pe piata de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pana la finalul acestui an a fost suplimentat cu 500.000 de metri cubi. Propunerea directorului general al Romsilva, Daniel Nicolaescu, a fost aprobata de Consiliul de Administratie in sedinta din 10 octombrie 2022. Astfel, conform…

- Romsilva anunța ca va crește cantitatea de lemn scoasa la vanzare Lemne. Foto: pixabay.com Volumul de lemn pus pe piata de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva pâna la finalul acestui an a fost suplimentat cu 500 de mii de metri cubi, propunerea directorului general al Romsilva, Daniel…

- ”Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Daniel Nicolaescu, a dispus, in cadrul unei videoconferinte de lucru cu directorii directiilor silvice din subordinea regiei, suplimentarea volumului de lemn pentru foc destinat populatiei, astfel incat sa se poata acoperi cererea pentru…