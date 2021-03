Stiri pe aceeasi tema

- Debutul Lunii Plantarii Arborilor este marcat luni, 15 martie, prin acțiuni de impaduriri derulate la nivelul mai multor direcții silvice din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva. Luna Plantarii Arborilor este organizata, in fiecare an, intre 15 martie și 15 aprilie, in conformitate cu prevederile…

- Aproape 130 de hectare vor fi impadurite, in județul Alba, in aceasta primavara. Direcția Silvica Alba va planta puieti forestieri in cadrul Programului Național de Impadurire al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva pentru primavara 2021. Cu aceasta ocazie vor fi regenerate 114,93 ha fond forestier,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat miercuri ca in Bucuresti se deplaseaza cu masina hibrid sau cu un mijloc de transport in comun, iar in fiecare vineri va merge cu bicicleta, cu STB-ul sau pe jos, mentionand ca va lansa un dialog cu primariile pentru a instaura gratuitate…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, la Brasov, ca Romania are nevoie de o Strategie Forestiera Nationala care sa fie urmata de toti actorii din acest sector si care sa atinga obiective clare privind conservarea padurilor, exploatarea durabila si legala, precum…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, la Brasov, ca, intr-o luna de la lansare, Sistemul Informational Integrat de Urmarire a Materialului Lemnos (SUMAL) a reusit performanta de a urmari tot ce se transporta in acest domeniu in Romania. Potrivit acestuia, sistemul…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, s-a aflat luni intr-o vizita de lucru in județul Covasna. La invitația președintelui Consiliului Județean, Tamas Sandor, și a primarului Municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, ministrul a vizitat uzina de gestionare a deșeurilor de la Leț,…

- In centrul municipiului Sfantu Gheorghe, langa scena de piatra, va avea loc astazi, de la ora 16:00, deschiderea vernisajului de fotografii de natura a Clubului Fotografic TransNatura din cadrul Asociației Vadon. La deschiderea expoziției, a carei gazda este Demeter Janos, directorul Asociatiei Vadon,…

- Orice parior serios stie ca sansa poate trece foarte usor pe langa tine daca nu profiti rapid de informatiile si ponturile pe care le ai la indemana. Este motivul pentru care aplicatiile mobile de pariuri online, care permit accesul instant la oferta caselor de pariuri, sunt atat de populare. Iata cateva…