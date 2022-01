Stiri pe aceeasi tema

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva a regenerat, in cele doua campanii de impaduriri derulate pe parcursul anului trecut, 13.227 de hectare de paduri in fondul forestier de stat, in crestere cu 4,39% fata de programul prevazut pentru anul 2021, bugetul total alocat pentru aceste lucrari…

- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva a decis in sedința extraordinara schimbarea conducerii acestei regii. Astfel, in locul directorului general Teodor Țigan, care se pensioneaza anul viitor, a fost numit pentru un mandat de patru luni, secretarul de stat liberal…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a vandut pana la finele lunii noiembrie peste 1,463 milioane de metri cubi (mc) de lemn de foc pentru populatie, pretul mediu la nivel de tara fiind de 184 de lei/mc, cu doar cativa lei mai mare fata de anul trecut, potrivit directorului general al Regiei Nationale…

- Fiecare puiet plantat inseamna o investitie in viitor. Regia Nationala a Padurilor – Romsilva planteaza circa doua milioane de puieti forestieri in campania de impaduriri de toamna, regenerand 2.697 hectare fond forestier, din care 1.548 hectare prin regenerari naturale si alte 1.149 hectare prin…

