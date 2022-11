Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua turbine de gaz Siemens, care urmeaza sa fie montate si pregatite pentru integrarea in noua centrala pe cogenerare din proximitatea rafinariei Petromidia Navodari, au fost livrate cu succes iar in acest moment constructia propriu-zisa a ansamblului tehnologic depaseste 27%, informeaza KMG…

- Noua centrala de la Petromidia va avea cea mai moderna tehnologie de cogenerare si va asigura necesarul de energie electrica si abur tehnologic pentru platforma Petromidia, sustine ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres."Investim in dezvoltarea sistemului de energie si, totodata, in modernizarea…

- Romania nu inchide nicio centrala pe baza de carbune, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul energiei, Virgil Popescu, conform Agerpres, dupa votul din Parlament privind OUG pe decarbonizare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca plafonarea prețului la energie inca nu a fost decisa in coaliție, insa ca sunt discuții in acest sens. Liderul social - democraților acuza PNL ca arunca in haos Romania, atacandu-l pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, despre care spune ca nu a luat nicio masura…

- ”In cadrul discutiei pe care am avut-o astazi cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct al Biroului pentru resurse energetice, de la Departamentul de Stat al SUA, am analizat ultimele evolutii cu privire la situatia aprovizionarii cu energie a Ucrainei si Republicii Moldova si cum sunt afectate in continuare…

- Autoritatile din Kazahstan vor acorda Romaniei tot sprijinul pentru securizarea aprovizionarii cu petrol si produse derivate, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, aflat in Kazahstan.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca „tot raul care se intampla in acest moment” este rezultatul liberalizarii pieței energiei, un nou atac din seria reproșurilor la adresa ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, pe care social-democrații il vor schimbat din Guvern.…

- Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care a precizat ca valoarea maxima a ajutorului va fi egala cu 75 % din costurile indirecte ale emisiilor suportate. ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, schema de ajutor pentru marii consumatori…