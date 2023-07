Stiri pe aceeasi tema

- Rominca Gingașu e soția romanca a lui Piero Ferarri, omul de afaceri italian care deține 10% din acțiunile Ferarri. In varsta de 31 de ani, acesta a investit aproximativ 10 milioane de euro in Romania, in diverse proprietați, scrie Forbes. A proprietați și in strainatate. Inainte de casatoria cu Piero…

- Cadrele medicale de la spitalele de urgența Floreasca și Gerota, care au evaluat persoanele aduse de la cele trei azile din Ilfov, au declarat pentru ziarul Libertatea ca a fost pentru prima data cand s-au confruntat cu astfel de cazuri de infometare și neglijența.Potrivit sursei citate, din cele…

- Procurorii DIICOT au retinut 24 de inculpati, iar fata de doi s-a dispus masura controlului judiciar, in dosarul exploatarii persoanelor cu dizabilitati in trei azile din localitatea Voluntari. 56 de batrani gasiti in conditii inumane in trei azile din localitatea Voluntari au fost transportati de echipajele…

- Dupa perchezițiile de la centrele de batrani din Voluntari, poliția a reținut 24 de persoane, iar doua au fost plasate sub control judiciar. In urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autoritati din trei imobile in care ar fi trebuit sa primeasca ingrijiri. Anchetatorii au stabilit…

- Peste 100 de persoane in varsta au fost salvate, marti, de politisti si procurori ai DIICOT, in urma efectuarii unor perchezitii la mai multe azile, unde batranii, multi cu dizabilitati, erau batuti, infometati si pusi la munca fortata. „Facem precizarea ca, in acest moment, 56 de persoane au fost deja…

- Zeci de perchezitii au loc la aziluri de batrani și instituții publice din Bucuresti si din judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitați si abuz in serviciu. Polițiștii și procurorii DIICOT au descins in camine de batrani din…

- Conform celor mai recente date de pe Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, in luna aprilie romanii au vizualizat cu 16% mai puține pagini cu anunțuri imobiliare decat in luna martie și au realizat cu 15% mai puține contactari. Durata de viața a anunțurilor active a crescut cu 1% fața de…

- Dupa desparțirea cu scandal, tribunal și paruiala de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan lovește din nou. In dragoste. Diva care a implinit 50 de ani, a recunoscut ca, dupa divorțul de antrenorul de fotbal, in viața sa sentimentala a aparut repede un alt barbat. Cum misterele nu rezista mult in preajma…