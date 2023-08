Romii din Măgurele au terorizat o familie pentru o taxă de protecție! Autoritățile nu intervin! Din informațiile furnizate, se pare ca un grup de romi din Magurele a terorizat o familie locala cu scopul de a obține o taxa de protecție de 5.000 de lei. Grupul de romi a amenințat familia, a distrus mai multe bunuri și i-a lovit. Unul dintre principalii agresori este un recidivist care a fost eliberat recent dupa ce a comis mai multe violuri. Polițiștii nu au intervenit prompt in aceasta situație. Au cerut ajutorul legii, sperand in dreptate, insa poliția, intr-un mod paradoxal, i-a sancționat pe cei care cereau protecție cu suma de 5.000 lei, ignorand agresorii. Mașina sparta, sufletele ranite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Teleorman. Un tanar de 23 de ani a murit dupa ce șoferul mașinii in care se afla a lovit o balustrada de protecție, iar bara metalica aproape ca a taiat autovehiculul in doua. Polițiștii spun ca șoferul era baut și mergea cu viteza.

- Autoritașile dau bani celor care și-au stricat mașinile din cauza gropilor de pe drumurile publice. Ce trebuie facut pentru a beneficia de despagubiri. Primul lucru pe care trebuie sa il faceți atunci cand va avariați automobilul intr-o groapa de pe carosabil este sa inștiințați asiguratorul și poliția.…

- Politicianul UDMR este acuzat de fapta de ultraj de catre autoritațile legii, dupa ce s-a implicat intr-un incident in care poliția a oprit o ruda a sa care se deplasa pe bicicleta fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit informațiilor oficiale, la data de 7 iulie 2023, in jurul orei 18:20,…

- Un barbat de 39 de ani, din Arad, acuzat ca a incendiat o mașina, a fost reținut. Judecatoria Arad a emis mandat de arestare pentru 30 de zile. Polițiștii aradeni au fost sesizați despre un autoturism care a luat foc, pe strada Mierlei, din oraș. Dupa cercetarile la fața locului s-a stabilit ca autoturismul,…

- Calan. Dosar penal constituit sub aspectul comiterii infractiunii de violența in familie si ordin de protecție provizoriu, emis de catre politisti La data de 20 iunie 2023, in jurul orei 20:30, politistii au fost sesizați de o femeie de 67 de ani, din Calan, cu privire la producerea…

- Cinci barbați sunt cercetați penal de polițiști pentru violența in familie și amenințare. De asemenea, pe numele lor au fost emise ordine de protecție provizorii... The post Weekend cu violența in familie, in județul Arad. Polițiștii din Santana, Savarșin și Ineu au emis mai multe ordine de protecție…

- Un barbat din Brasov si fiul acestuia nu mai au voie sa se apropie unul de celalalt, dupa ce politistii au emis pe numele amandurora ordine provizorii de protectie. Cei doi au ajuns in atentia politistilor dupa ce s-au luat la bataie, batranul fiind nemultumit ca fiul sau a venit acasa cu concubina,…

- Polițiștii au intervenit azi in cazul unei violențe in familie. Un barbat umbla prin Crainimat, incercand sa faca rost de benzina pentru a-și omori mama. A fost emis ordin de protecție. Caz șocant azi in Crainimat. Un barbat umbla pe la case, cerand doi litri de combustibil. Intrebat la ce ii trebuie,…