- Romica Țociu și fiul sau au o relație extrem de apropiata și acest lucru s-a demonstrat și in timpul show-ului. Cu toate acestea, Catalin Țociu nu a calacat pe urmele actorului ci și-a ales o meserie complet diferita.

- Alexia Eram și Aris au opriți de poliție la „America Express”, sezonul 6. Oamenii legii din Columbia i-au verificat pe concurenți, dar și echipele de filmare care ii insoțea. Ieri seara, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au obținut victoria la jocul de amuleta și Joker, in care s-au intrecut cu Iulia…

- Catalin Țociu, fiul lui Romica Țociu, și Giulia au izbucnit in lacrimi in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului de pe 28 octombrie 2023. Cei doi au facut marturisiri emoționante in fața camerelor de filmat.

- Edward Sanda a trecut prin clipe de coșmar in timpul unei probe la America Express. Concurentul a fost luat pe sus de un taur și a vrut sa renunțe, insa, Cleopatra Stratan l-a incurajat sa mearga mai departe.

- Ediția din aceasta seara a adus mai multe surprize concurenților. Trei echipe s-au intrecut la jocul de amuleta, iar rezistența le-a fost testata. Romica Țociu a rabufnit in timpul probei și i-a cerut fiului sa continue, chiar daca va fi in zadar.

- De mai bine de 28 de ani, Romica Țociu iubește aceeași femeie. El și Nicoleta au o casnicie puternica și doi copii, Catalin și Daria. Cu baiatul, artistul participa la America Express: Drumul Soarelui.

- Romica Țociu este unul dintre cei mai indragiți actori și comedieni din Romania. Cu toate acestea, puțini știu cine este Catalin Țociu și cu ce se ocupa. Nu mulți știu ca celebrul Romica Țociu are un fiu talentat. Catalin Țociu a atras atenția publicului prin propria sa personalitate și abilitați. Cei…

- Razvan Kovacs și Ema Oprișan s-au intalnit in ultima ediție de la Insula Iubirii. Concurentul a vazut imaginile in care apare alaturi de ispita Daria, ceea ce l-a determinat sa spuna ca a intrecut limita.