- ”Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca in data de 24.05.2024, Agentia Internationala de Rating Fitch a confirmat ratingul acordat companiei ‘BBB-‘ cu Perspectiva Stabila”, anunta compania intr-un raport transmis Bursei de Valori…

- Operatorul din sectorul petrol si gaze OMV Petrom a anunțat ca iși va inceta operațiunile in Georgia, fara a preciza o data exacta și nici motivele. Compania a facut anunțul, in raportul trimestrial remis Bursei de Valori București, dar nu a detaliat in ce maniera va avea loc retragerea. ”Perimetrul…

- Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand din 19 mai, desincronizarea de la Sistemul Energetic National urmand sa aiba loc la ora 11:00, a anuntat vineri Societatea Nationala Nuclearelectrica. „Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni…

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- Producatorul de titei si gaze OMV Petrom se retrage din Georgia, arata raportul trimestrial transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Compania nu precizeaza nici cand si nici de ce a luat aceasta decizie si nici in ce consta de fapt retragerea.

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat marti un contract de vanzare gaze cu Engie Romania, in valoare de 984.381 lei, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti.

- Hidroelectrica, dividende cu randament de 10% Dividendele Hidroelectrica au randament de 10%, la o alocare de 90% din profit, conform raportului emitentului publicat, astazi, 27 martie 2024, pe site-ul BVB. Cel mai mare producator de energie din tara noastra, a raportat pentru anul trecut un profit…

- ROCA Industry se transfera, din data de 11 martie, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, dupa doi ani de la debutul pe piata AeRO a BVB, sub simbolul bursier ROC1, informeaza Agerpres. Compania isi va marca prima zi de tranzactionare pe Piata Reglementata printr-o deschidere oficiala…