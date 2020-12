Stiri pe aceeasi tema

- ”Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrala si de Est (CEE), anunta numirea lui Dimitris Raptis in functia de CEO al companiei. Ioannis Papalekas se retrage din functia de CEO incepand cu data de 15 decembrie 2020. Dimitris Raptis preia conducerea echipei Globalworth”, arata…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire de lucru…

- Lista imobilelor in care bucureștenii tremura de frig și apa de la robinet este cel mult calaie, daca nu chiar rece, se intinde pe 30 de pagini, potrivit situației actualizate pe site-ul Termoenergetica. Sunt aproape 4.000 de blocuri și instituții, unele dintre ele fara apa calda și caldura de aproape…

- Filiala bistrițeana a Delgaz Grid, companie a grupului E.ON Romania, a fost luata la puricat ieri de procurori intr-un dosar care vizeaza fapte de inșelaciune, fals intelectual și uz de fals. Compania este banuita ca raporta pierderi nereale de gaze naturale, pentru ca mai apoi sa umfle factura consumatorilor.…

- Vetro Solutions, companie romaneasca specializata in distribuția de medicamente și servicii dedicate medicinei veterinare, estimeaza ca va incheia anul 2020 cu o cifra de afaceri de 14 milioane euro, in creștere cu 28,4% fața de anul anterior și cu un profit net cu 45% mai mare decat in 2019. Compania…

- FlorideLux.ro , unul dintre cei mai mari retaileri de aranjamente florale și cadouri online și offline din Romania, va organiza evenimentul Black Friday in ziua de vineri, 13 noiembrie, pregatind reduceri de 30% pentru buchete și aranjamente florale premium din oferta. Potrivit reprezentanților companiei,…

- In 2013, Romgaz si-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producator si furnizor de energie electrica. "Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca Ministerul Economiei, Energiei…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat un contract in valoare de 525,9 milioane de lei cu Electrocentrale Bucuresti, pentru livrarea de gaze naturale in perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021, conform unui raport remis vineri Bursei de Valori Bucuresti. Potrivit…