Stiri pe aceeasi tema

- Scena muzicala din Timișoara are parte de un nou videoclip lansat de cei de la Big West Family, care poarta numele de „Azi in TM“. Piesa cuprinde imagini preluate din scurt metrajul #SMEDS (Sa Mor Eu Daca Știu), in regia lui Cash (Ciprian Dan Bilencu). Melodia face parte din albumul viitor al celor…

- Formația timișoreana Monokrom a luat naștere cu cinci ani in urma și abordeaza un stil autointitulat „alt-punk“. Trupa care pregatește intens albumul de debut a luat naștere la intiativa vocalistului Sebastian Ursache si a chitaristului Vinter Marco, iar formula actuala s-a definitivat odata cu venirea…

- Artista rap Nicki Minaj a dezvaluit ca a colaborat cu cantareața britanica Adele la o noua piesa, pentru care au filmat deja un videoclip, potrivit officialcharts.com, scrie Mediafax.Intr-un interviu acordat pentru platforma online Entertainment Tonight, Nicki Minaj a confirmat colaborarea…

- Lidia Buble lanseaza „Margarita” alaturi de Descemer Bueno, unul dintre cei mai iubiți artiști latino din lume care a colaborat cu nume precum Enrique Iglesias și Gente De Zona. Produsa de catre Fly Records, „Margarita” este insoțita de un videoclip bold, plin de culoare, filmat in Cuba, ce combina…

- Smiley a lansat o noua piesa in limba engleza, „My Love“, al carei videoclip a fost filmat in desertul californian, la 50 de grade. Cantaretul a marturisit ca este o melodie-terapie pentru indragostiti.

- Timișorenii de la The Case au lansat un nou single care va fi inclus in urmatorul lor album discografic, videoclipul melodiei „Dark Places“ fiind oferit fanilor printr-un concert acustic care a avut loc la D’arc. Formata in 2012, The Case e o formație care pune pe primul loc libertatea de exprimare…

- Cortes colaboreaza cu What’s UP și lanseaza single-ul „Haimana”, o piesa despre libertate, idealuri și visuri implinite. Videoclipul piesei este realizat de Shinijikun. Versurile sunt scrise de Cortes, iar compoziția muzicala este semnata de Ciprian Blaga. „Este o piesa pozitiva, optimista, o ilustrare…