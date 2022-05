Stiri pe aceeasi tema

Romania trebuie sa devina membru cu drepturi depline in spatiul Schengen, pentru ca a indeplinit de mult conditiile tehnice in acest sens, a subliniat, luni, ministrul Culturii, Lucian Romascanu, la o conferinta organizata cu prilejul Zilei Europei.

O parte din vinurile produse in Republica Moldova sunt scoase de pe rafturile retelelor de magazine din Romania, a anunțat Elizaveta Breahna, director interimar al Oficiului National al Viei si Vinului din Republica Moldova(ONVV).

Vicepreședintele Camerei Deputaților din Romania, Dan Barna, crede ca Republica Moldova are toate șansele de a fi acceptata mai ușor in Uniunea Europeana. Acest lucru se poate intampla pe fundalul razboiului ruso-ucrainean, care ar putea grabi unele procese birocratice.

Deputații USR au depus o moțiune simpla impotriva ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, pentru ca acesta nu a dorit sa il demita pe directorului Teatrului Național din București. In replica, Lucian Romașcanu, arata ca textul inițiatorilor moțiunii nu are nicio ancora in realitate, dar se va prezenta…

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, anunța ca a inceput o ancheta interna la Teatrul Național din București, asta dupa ce s-a aflat ca s-au distribuit reviste de propaganda pro-Rusia. Romașcanu susține ca așa ceva nu poate fi tolerat intr-o instituție simbol a culturii din Romania.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a afirmat luni seara ca Regina Maria a fost o figura inteligenta, curajoasa si puternica, un simbol al romanilor in momente dificile, care "a iubit Romania si a fost extrem de iubita de romani", informeaza Agerpres.

Ochii tuturor sunt ațintiți pe razboiul din Ucraina, dar politicienii din Romania au propriile probleme: veșnica imparțire a funcțiilor și rotația cadrelor.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, s-a intalnit vineri, la Opera Nationala Bucuresti, cu balerini ucraineni, refugiati in Romania, care incep programul de studiu alaturi de solistii si maestrii primei scene lirice a tarii, prilej cu care si-a exprimat speranta ca acestora sa li se poata oferi…