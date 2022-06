Stiri pe aceeasi tema

- Fiica unui preot ucrainean, rapita de tatari in secolul al XVI-lea, a devenit cea mai puternica femeie din Imperiul Otoman. Se numea Hurrem Roxelana si a reusit sa impuna un adevarat „sultanat al femeilor”.

- Titina Nica Țene Ședința a fost deschisa de președinta cenaclului literar prof.Voichița Palacean Vereș care a facut o scurta analiza a activitații de pana in prezent, in fața a membrilor organizației profesionale veniți din Baia Mare, Gherla, Turda, Cluj, Gilau, Florești etc. Dupa care a dat cuvantul…

- Serviciile secrete ale Ucrainei afirma zilele astea in spațiul public ca, acum doua luni, a fost pus in practica un plan de ucidere a lui Vladimir Putin. Atentatul, despre care nu exista dovezi sau știri, ar fi avut loc in regiunile din Caucaz, adica Armenia, Azerbaidjan, Georgia, parți din sudul Rusiei,…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” a gazduit joi, 12 mai, intalnirea dintre reprezentanții Editurii Asociației Generale a Inginerilor din Romania (AGIR) și bibliotecari din județul Buzau. La eveniment au participat președintele AGIR, Mihai Mihaița, redactorul-șef al Editurii AGIR, Dan Bogdan, președintele…

- Victor Roșianu Joi, 31 martie la orele cand clopotele Catedralei din centrul Clujului arameau cu cantecul lor amurgul pentru Vecernie, membrii cenaclului “Artur Silvestri “ , al Ligii Scriitorilor, au umplut Sala Armelor din cadrul Cercului Militar din Piața Avram Iancu. Ședința a fost deschisa de președintele…

- Al. Florin Țene Joi, 31 martie, la orele 17, are loc ședința cenaclului “Artur Silvestri“, in Sala Armelor din cadrul Cercului Militar Cluj-Napoca. In program: “Informare” susținuta de președintele național al Ligii Scriitorilor, in care informeaza auditoriul despre demersul președintelui in obținerea…

- Cand isi doresc sa cumpere un produs sau un serviciu, oamenii sunt interesati sa afle mai multe informatii despre el, multi cautand subiectele de interes pentru ei in mediul virtual. Se poate intampla insa ca informatiile pe care le gasesc in cercetarile facute sa nu fie unele adevarate si, prin urmare,…