Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani care inoata in fluviul Rin de 39 de zile, a fost obligat sa faca o pauza joi.

In cursul nopții trecute, motorul barcii care il insoțește pe traseu i-a fost furat. Avram Iancu, sportivul care inoata in fluviul Rin de 39 de zile, a descoperit furtul dimineața, in timp ce se pregatea sa parcurga ultimii 70 de kilometri din traseu.

Furtul a avut loc in Olanda, iar pe platformele de socializare, comunitatea romaneasca din strainatate a inceput sa inițieze colectarea de fonduri pentru a ajuta sportivul sa iși continue cursa. Scopul acestei incercari…