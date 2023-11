Incepand de astazi, romanii vor avea acces la Sistemul Garantie-Returnare. Astfel, in momentul in care romanii vor cumpara o bautura, aceștia vor fi nevoiți sa plateasca 0,50 de bani garanție. Prin intermediul acestui program, Ministrul Mediului, Mircea Fechet, este convins ca va transforma Romania „din tara depozitarii, in tara reciclarii”. „Incepand de maine, ambalajele cu logo aferent Sistemului Garantie-Returnare vor fi purtatoare de garantie. Cu alte cuvinte, ori de cate ori vom cumpara o apa minerala sau plata, o bautura racoritoare, o bere sau o sticla cu vin – si vom avea 7 miliarde de…