Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2021 piața de energie electrica se liberalizeaza complet, ceea ce inseamna ca toți clienții casnici iși pot schimba furnizorul de energie electrica. Ce se intampla daca nu faci acest lucru? Liberalizarea pieței de electricitate aduce schimbari pentru romani. Atat consumatorii care aleg…

- Dupa un an 2019 cu mai multe deschideri de hoteluri si mutari importante pe piata, anul 2020 era așteptat sa aduca multe surprize in turismul local. Dorinta antreprenorilor romani de a-si dezvolta afacerile urmau sa se transforme in adevarate motoare pentru piata de turism in Romania, relateaza intr-o…

- Interesul romanilor pentru carnea de pește și produsele derivate din pește a crescut in ultimii cinci ani, iar 25% consuma mai mult in prezent, releva o cercetare de piața derulata de Reveal Marketing Research in parteneriat cu Alfredo Seafood, in noiembrie. In ultimii cinci ani, peștele a devenit un…

- ”Interesul romanilor pentru carnea de peste si produsele derivate din peste a sporit in ultimii cinci ani, iar 25% consuma mai mult in prezent, releva o cercetare de piata derulata de Reveal Marketing Research in parteneriat cu Alfredo Seafood, in noiembrie. In ultimii cinci ani, pestele a devenit un…

- Interesul romanilor pentru carnea de pește și produsele derivate din pește a sporit in ultimii cinci ani, iar 25% consuma mai mult in prezent, releva o cercetare de piața derulata de Reveal Marketing Research in parteneriat cu Alfredo Seafood, in noiembrie. In ultimii cinci ani, peștele a devenit un…

- Inca doua modele de masti de protectie neconforme au fost semnalate pe piata europeana, respectiv un model care promite protectie ridicata fara dovezi si unul care nu se adapteaza corespunzator la conturul fetei. Alertele au fost emise de Belgia si de Luxemburg, la scurt timp dupa ce in Romania 31 de…

- Medicii din Romania trag un puternic semnal de alarma si vorbesc despre fructele toxice care se gasesc in magazine. Toti romanii cumpara aceste alimente fara sa aiba habar cat sunt de nocive. Alimentul nociv de care romanii trebuie sa se fereasca Un studiu realizat de Enviromental Working Group (EWG)…

- Numarul total de persoane cu dizabilitati din Romania depaseste 852.500 de persoane, in 2020, insa doar 17% dintre acestia (cu varsta potrivita pentru a munci) sunt integrati pe piata muncii, arata o analiza OLX.