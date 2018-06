Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Uniunii Europene vor putea ramane in Marea Britanie dupa Brexit, dar publicatia americana Bloomberg spune ca va fi nevoie de mai mult decat dovada ca se afla acolo de cativa ani. Asa cum se arata in planul de reglementare pentru cetatenii UE pe care l-a facut public guvernul britanic,…

- Tommy Tomescu, medic roman la Londra, a facut anticampanie electorala chiar in cartierul lui Nigel Farage, politician britanic eurosceptic și care este impotriva romanilor și altor imigranți. Tommy a imparțit eugenii vecinilor parlamentarului și le-a explicat de ce e un caștig sa aiba romani in țara.…

- Potrivit napocanews.ro , populația britanica ne-nascuta in Regatul Unit a crescut continuu dupa votul de Brexit, apropiindu-se de pragul record de 10 milioane. Crescand cu 3% pe an, populația britanica nenascuta in Regatul Unit, a ajuns de la 9,2 milioane in 2016, la 9,4 milioane in 2017, potrivit cifrelor…

- Bancile internationale din Marea Britanie vor crearea unui regim special de vize de munca, dupa Brexit, care sa permita ca "The City" sa ramana unul din principalele centre financiare globale.

- Parlamentari anti-Brexit, inclusiv din partea Partidului Conservator, condus de premierul Theresa May, au participat la manifestatia de la Londra, in cadrul careia a fost lansata campania Votul Poporului (People's Vote). Actorul Patrick Stewart s-a numarat printre personalitatile publice care au participat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie,in aceasta etapa a negocierilor care va dura pana in octombrie 2018. MAE asteapta sugestii, opinii si proiecte din partea cetatenilor, acestea urmand a…

- Procesul de schimbare a pașapoartele britanicilor dupa Brexit este unul care deja invaluit in scandaluri și controverse. Atat cetațenii, cat și companiile din Marea Britanie sunt nemulțumiți de modul in care vor arata noile documente. Primul pas in scandalul pașapoartelui in Marea Britanie dupa Brexit…