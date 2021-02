Stiri pe aceeasi tema

- Hello Holidays a realizat un studiu, care releva faptul ca turiștii romani au mers, in special, in Romania, in 2020, iar muntele, dar și litoralul, au atras cei mai mulți dintre turiștii care și-au petrecut vacanța in Romania. Au calatorit cu familia, au optat in special pentru spații de cazare cu interacțiune…

- Hello Holidays a realizat un studiu, care releva faptul ca turiștii romani au mers, in special, in Romania, in 2020, iar muntele, dar și litoralul, au atras cei mai mulți dintre turiștii care și-au petrecut vacanța in Romania. Au calatorit cu familia, au optat in special pentru spații de cazare cu interacțiune…

- Cele mai multe vacante in strainatate ale romanilor in 2020 au fost in Grecia si Turcia si doar 8% dintre calatorii au avut ca destinatii zone mai indepartate precum Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic, se arata intr-un studiu remis AGERPRES. "Romanii au descoperit in tara lor, in anul pandemic…

- Cele mai multe vacante in strainatate ale romanilor in 2020 au fost in Grecia si Turcia si doar 8% dintre calatorii au avut ca destinatii zone mai indepartate precum Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic, se arata intr-un studiu remis AGEPRES. "Romanii au descoperit in tara lor, in anul pandemic…

- Cele mai multe vacante în strainatate ale românilor în 2020 au fost în Grecia si Turcia si doar 8% dintre calatorii au avut ca destinatii zone mai îndepartate precum Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic, se arata într-un studiu citat de Agerpres. "Românii…

- Tanarul deputat de Valcea, Laurențiu Cazan, susține ca vaccinul anti- COVID-19 este extrem de important pentru a reveni la o normalitate de care noua, tuturor, ne este dor. „Campania de vaccinare din Romania este pana acum un real succes, intrucat foarte mulți romani se inscriu pentru a fi programați,…

- Bucurestiul a raportat 1.828 de noi infectari cu coronavirus, ceea ce reprezinta jumatate din totalul de 3.660 de cazuri inregistrate la nivelul intregii țari in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului de astazi, 7 decembrie. Bucureștiul inregistreaza in continuare cele mai multe imbolnaviri zilnice.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari Cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 100 – 120 km/h. Astfel, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor,…