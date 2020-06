Românii s-au relaxat în faţa pandemiei, îşi doresc să călătorească dar vor fi preocupaţi de siguranţă (touroperator) Romanii s-au relaxat in fata pandemiei, isi doresc sa calatoreasca insa vor fi foarte preocupati de siguranta astfel incat vor pune mare accent pe calitatea serviciilor si pe distantarea pe plaja si in unitatile de cazare, potrivit unei agentii specializate in vacante pe litoral in Bulgaria si Grecia. "Romanii s-au relaxat in fata pandemiei. Acum sunt mai mult preocupati de aspecte financiare si de masuri de siguranta luate de hoteluri. Dar cu siguranta isi doresc sa calatoreasca in 2020. Aceasta ne arata numarul de telefoane pe care il primim la agentie si turistii care au ales sa-si amane vacanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

