Romanii s-au calcat in picioare inca de la primele ore ale dimineții sa profite de reducerile de la magazinul Kaufland Basarabia, deschis joi. Bataia mare s-a dat pe ulei și zahar, mai ales ca prețurile au fost la nivelul celor de anul trecut, insa și la carnea de porc au fost promoții atractive. Citește și Ce salariu au angajații de la Kaufland, in 2022 Astfel, litrul de ulei a avut un preț de 6,99 lei, in timp ce un kilogram de zahar costa 3,99 lei. Spre comparație, acum, uleiul se vinde in general la prețuri de la 10 lei/litru in sus, iar zaharul trece de 6 lei/kg. Reprezentanții magazinului…