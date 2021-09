Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Bulgaria, una dintre destinațiile preferate ale romanilor, a intrat in zona galbena, ceea ce inseamna ca doar cei vaccinați și cei care prezinta un…

- Persoanele nevaccinate care vin din vacanta din Franta intra de acum in carantina. Asta dupa ce tara a intrat, alaturi de Spania si de Grecia, pe lista rosie. La randul ei, Turcia a trecut pe lista galbena, ceea ce inseamna ca cei nevaccinati sau fara un test negativ intra in carantina.

- Foarte multi romani nevaccinati incearca sa fenteze autoritatile de la frontiera cu documente false. Acestia fie spun ca vin din Bulgaria, fie prezinta certificate false de vaccinare, de testare sau de trecere prin boala. Situatia este intalnita la toate punctele de trece a frontierei, precum si…

- Romanii nevaccinati prefera sa infunde puscaria decat sa stea in carantina. Aceasta este concluzia la care au ajuns autoritatile de frontiera care zilnic se confrunta cu romani care nu vor sa stea in izolare si, desi se intorc din tari aflate in scenariul rosu, prefera sa prezinte la vama documente…

- Vești proaste pentru romanii cu concedii planificate sau in plina desfașurare. Grecia a intrat pe lista roșie a statelor cu risc epidemiologic, in urma creșterii ratei de infectare. Astfel, cetațenii care se intorc in țara de pe teritoriul elen trebuie sa stea in carantina The post De astazi, romanii…

- Este asadar ultima zi inainte ca masura luata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta sa intre in vigoare. Incepand de maine, nici macar un test PCR negativ nu ii poate salva de la carantina de 14 zile pe cei nevaccinati, care se intorc din statele rosii, inclusiv din Grecia. Lista CNSU intra…

- Nebunie in vami. De astazi, Grecia a intrat in zona galbena, astfel ca toți romanii care revin in țara din concedii și nu sunt vaccinați vor fi nevoiți sa stea in carantina. La auzul veștii, sute de conaționali au decis sa iși scurteze concediile in speranța ca vor ajunge la granița Romaniei inainte…